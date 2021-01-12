Дуров оценил стремительный рост популярности Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что за последние 72 часа приложение скачали 25 миллионов новых пользователей.

Он отметил, что пользователи больше не хотят "быть заложниками технологических монополистов, которые думают, что им все сойдет с рук, если они наберут критическую массу пользователей".