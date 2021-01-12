Люди не смогут полноценно управлять работой сверхразумных компьютеров, обладающих искусственным интеллектом, утверждают учёные из Центра людей и машин Института развития человека Макса Планка. Вывод специалистов в интервью "Правде. Ру" прокомментировал директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин.

"Во-первых, надо понимать, что для того, чтобы искусственный интеллект стал проблемой для человека, он должен проявлять некоторую активность, то есть быть не просто умнее человека, но и обладать некоторой потребностью что-то делать, чего сейчас не наблюдается и, скорее всего, наблюдаться не будет. Это позитивный момент.

А теперь давайте посмотрим на негативную сторону, она гораздо проще и ближе. Если мы посмотрим, например, на "Яндекс.Такси" или любой агрегатор такси, который сейчас работает, то очевидно, что поведение людей, которые сидят за рулём, управляется некоторым искусственным интеллектом, он очень примитивный и принимает решения с целью оптимизации финансовой выгоды компании-интегратора.

В этом смысле интеллект уже управляет человечеством, управляет им эффективно и это не вопрос живой воли, это вопрос поставленной цели для оптимизации. Системы, которые базируются на искусственном интеллекте, в основном занимаются тем, что они оптимизируют некоторую задачу, которую им поставил человек. Результат процесса оптимизации может быть достаточно неприятным. Но это по большому счёту вопрос не столько к интеллекту, сколько к организации бизнеса", — пояснил собеседник "Правды. Ру".