"Он был великолепен": Илон Маск о Сергее Королёве

Основатель SpaceX Илон Маск в комментарии к публикации Роскосмоса в Twitter к 114-летию со дня рождения основоположника отечественной космонавтики Сергея Королёва написал:

"Он был великолепен".

В прошлом году Маск общался с родственниками Королёва, назвав его одним из лучших. Тогда он написал по-русски фамилию конструктора.

Сергей Королёв — один из крупнейших учёных XX века в области космического кораблестроения и ракетостроения. Под его руководством состоялся запуск первого искусственного спутника Земли и полёт первого человека в космос Юрия Гагарина.