Основатель SpaceX Илон Маск в комментарии к публикации Роскосмоса в Twitter к 114-летию со дня рождения основоположника отечественной космонавтики Сергея Королёва написал:
"Он был великолепен".
В прошлом году Маск общался с родственниками Королёва, назвав его одним из лучших. Тогда он написал по-русски фамилию конструктора.
Сергей Королёв — один из крупнейших учёных XX века в области космического кораблестроения и ракетостроения. Под его руководством состоялся запуск первого искусственного спутника Земли и полёт первого человека в космос Юрия Гагарина.
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