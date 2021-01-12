Британские инженеры разработали необычный луноход в виде робота-паука. Его планируют отправить на Луну уже в этом году.
Вес разработки составляет 1,5 кг. Он заряжается от энергии солнечных батарей.
Его основная особенность — это конструкция ходовой части. Вместо колёс и гусениц у лунохода четыре ноги.
Такая система передвижения позволяет аппарату проникать даже в самые труднодоступные места на Луне и при этом нигде не застревать.
Это первый луноход с такой конструкцией.
Лунная миссия запланирована на третий квартал этого года, сообщают представители британского Аэрокосмического агентства.
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