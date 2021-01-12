Биологи расшифровали ДНК-карту утконоса

Утконосы считаются одними из самых странных существ на Земле. Они не откладывают яйца, потеют молоком и имеют ядовитые шпоры. Кроме того, они являются носителями уникального гена, который они передают из поколения в поколение.

Учёные из Аделаидского университета заявили, что у каждого представителя монотрем имеется десять половых хромосом, а не две. Сначала они имели кольцеобразную структуру, но затем она распалась на связанные между собой части.

Согласно проведённым исследованиям, отделение утконосов и ехидн от "общего древа эволюции" произошло 55 млн лет назад. Таким образом, утконосам ближе динозавры и птицы, чем млекопитающие.

Учёные надеются, что у перспективе они смогут выяснить, как утконосы утратили гены, имеющиеся у родственным им видам. Речь идет о цепочках ДНК, которые отвечают за выработку зубной эмали и ощущение горечи.

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