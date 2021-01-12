В ближайшие недели на европейскую часть России и юг Сибири обрушатся сильные морозы.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"В центре европейской России эта аномалия закрашивается иссиня-черным цветом. Синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии. Чем сильнее аномалии, тем гуще цвет. Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода", - отметил метеоролог.

"Там температура ниже нормы на семь-десять градусов… Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было", - добавил Вильфанд.