В ближайшие недели на европейскую часть России и юг Сибири обрушатся сильные морозы.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
"В центре европейской России эта аномалия закрашивается иссиня-черным цветом. Синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии. Чем сильнее аномалии, тем гуще цвет. Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода", - отметил метеоролог.
"Там температура ниже нормы на семь-десять градусов… Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было", - добавил Вильфанд.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.