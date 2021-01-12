В США сторонники Трампа начали массово переходить в Telegram

Социальные платформы, заблокировавшие аккаунты президента США Дональда Трампа, наверняка не думали, что своими действиями сыграют на руку конкуренту.

По данным компании Sensor Tower, в период с 6 по 10 января приложение Telegram для мобильных устройств было скачано в США более 545 тысяч раз. Это почти в три раза больше, чем неделю назад, пояснили аналитики. По итогам недели мессенджер занял второе место по количеству скачиваний американскими пользователями.

По их мнению, резко возросшая популярность Telegram объясняется блокировкой аккаунтов действующего американского лидера Дональда Трампа в Twitter, Facebook и других социальных сетях. Пик скачиваний пришёлся как раз на 10 января, когда платформы объявили о блокировке его аккаунтов.

Сыграло свою роль и отключение популярной у сторонников Трампа социальной платформы Parler, изгнанной из магазинов приложений AppStore и GooglePlay и отключённой от хостинга Amazon Web Services. Также не понравилось пользователям изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp, обязавшего их делиться личной информацией с Facebook, сообщает The Telegraph.