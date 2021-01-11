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В России выявили уникальный штамм коронавируса

Наука

В России описан уникальный случай пациентки с длительным заболеванием COVID-19, в организме которой вирус приобрёл 18 новых мутаций.

В России выявили уникальный штамм коронавируса

Этот клинический случай лёг в основу научной работы, написанной совместно несколькими учёными ведущих российских вузов. Пациентка 47 лет, проходившая в апреле курс химиотерапии по поводу злокачественного новообразования (лимфома IV стадии), заразилась коронавирусом в медицинском учреждении. Вплоть до 9 сентября её анализы на COVID-19 оказывались положительными.

За несколько месяцев пребывания в организме пациентки вирус приобрёл 18 новых мутаций. Две из них оказались тождественны мутациям, обнаруженным у датских норок. Остальные относятся к той же группе, что и "британский" штамм SARS-CoV-2.

Учёные обратили внимание, что новый вариант коронавируса возник у пациентки с ослабленным в результате химиотерапии иммунитетом, но аналогии с британской мутацией.

"В этой российской работе было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме. Именно в таких условиях коронавирус получает возможность изменяться необычайно быстро и эволюционировать в сторону адаптации к организму хозяина-человека", — рассказал в интервью "Известиям" профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский.

Учёные предполагают, что возникновение схожих мутаций является признаком адаптации вируса к человеку-носителю. О заразности и скорости распространения "российского" штамма говорить рано, поскольку на данный момент описан единственный клинический случай.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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