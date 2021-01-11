Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник заражения COVID-19

Эксперты ВОЗ планируют выяснить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Есть предположение, что источником COVID-19 стали места скопления летучих мышей.

"Конечно, есть версии относительно того, откуда появился вирус, вероятнее всего, это резервуары летучих мышей", — заявила представитель ВОЗ Марион Купманс в интервью телеканалу СGTN.

Ранее эпидемиолог Михаил Фаворов заявил о том, что новый COVID-19 является рекомбинантным — в нём и содержатся фрагменты генома летучих мышей и панголинов.

В ближайшее время эксперты ВОЗ намерены приступить к работе в Китае.

Сегодня глава ВОЗ доктор Тедрос Габрейесус поддержал власти КНР, которые дали согласие на визит международной группы экспертов для выяснения происхождения SARS-CoV-2. На своей странице в Twitter он отметил, что надеется на плодотворное сотрудничество со специалистами из Китая.