Многие владельцы собак замечали, что их собаки различают не только их речь, но и речь других людей. Недавно британским учёным удалось это доказать.
В исследовании приняли участие более 70 собак различных пород с их владельцами. Животные слушали запись из шести слов, которые произносили чужие для них люди.
В аудио-файлах не было фраз, которые часто используют в качестве команд. Данный подход позволил с высокой точностью отследить реакцию собак и активность отдельных участков их головного мозга.
На знакомые слова собаки почти не обращали внимания, а при новом звуке поворачивали голову в сторону источника или шевелили ушами.
Питомцы понимали слова, которые были им понятны по частоте.
Учёные пока не раскрыли причину такого поведения, возможно, у собак восприятие звуков более развито, чем считалось ранее.
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