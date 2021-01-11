Собаки способны распознавать речь не только хозяина

Многие владельцы собак замечали, что их собаки различают не только их речь, но и речь других людей. Недавно британским учёным удалось это доказать.

В исследовании приняли участие более 70 собак различных пород с их владельцами. Животные слушали запись из шести слов, которые произносили чужие для них люди.

В аудио-файлах не было фраз, которые часто используют в качестве команд. Данный подход позволил с высокой точностью отследить реакцию собак и активность отдельных участков их головного мозга.

На знакомые слова собаки почти не обращали внимания, а при новом звуке поворачивали голову в сторону источника или шевелили ушами.

Питомцы понимали слова, которые были им понятны по частоте.

Учёные пока не раскрыли причину такого поведения, возможно, у собак восприятие звуков более развито, чем считалось ранее.

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