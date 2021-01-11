Специалисты из университета Ровиры-и-Вирхили в Таррагоне (Испания)изучили взаимодействие с живыми бактериями, сообщает портал KURSK. COM.
Золото — это не только драгоценный металл, оно также обладает лечебными свойствами.
Дело в том, что химически инертные наночастицы драгоценного металла способны убивать бактерии. Данный процесс вызван тем, что физический механизм деформирует клеточную стенку.
Сферические наночастицы наносят существенный урон бактериям.
Возможно, это происходит из-за большего взаимодействия с поверхностью клеточной мембраны.
"Мы нашли, что в присутствии этих наночастиц бактерии деформируются и сдуваются", — заявил научный сотрудник кафедры химической инженерии Владимир Баулин.
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