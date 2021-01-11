У золота обнаружили целебные свойства

Специалисты из университета Ровиры-и-Вирхили в Таррагоне (Испания)изучили взаимодействие с живыми бактериями, сообщает портал KURSK. COM.

Золото — это не только драгоценный металл, оно также обладает лечебными свойствами.

Дело в том, что химически инертные наночастицы драгоценного металла способны убивать бактерии. Данный процесс вызван тем, что физический механизм деформирует клеточную стенку.

Сферические наночастицы наносят существенный урон бактериям.

Возможно, это происходит из-за большего взаимодействия с поверхностью клеточной мембраны.