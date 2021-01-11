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В Японии создали прибор для уничтожения COVID-19 за 30 секунд

Наука » Технологии

Японские учёные разработали прибор, способный уничтожить коронавирус всего за 30 секунд. Эффективность прибора — 99,99%.

Действие прибора основано на светодиодном излучении импульсов глубокого ультрафиолета.

Глубокий ультрафиолет представляет собой локализованное излучение, имеющее короткую длину волны.

Продолжительность импульсов изучения при этом измеряется фетосекундами.

Светодиодные приборы способны излучать мощность в 70 милливатт. Если длина волны будет достигать 260 нм, то уничтожение COVID-19 будет намного эффективнее, но это сократит срок службы светодиода, который на данный момент составляет около 2000 часов.

По мнению авторов разработки, срок службы прибора можно увеличить в десять раз, если длина волны будет составлять 80 нм.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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