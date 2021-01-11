Обнаружена связь между COVID-19 и дисфункцией мозга

У коронавирусных пациентов, проходивших лечение в отделении интенсивной терапии, чаще наблюдалась дисфункция мозга, чем у людей с другими респираторными заболеваниями, сообщает портал EurekAlert со ссылкой на испанских учёных.

Дисфункция мозга проявляется в том, что человек не может сосредоточить внимание, также у него наблюдается дезориентация в пространстве.

Учёные исследовали состояние мозга более чем у двух тысяч пациентов, переболевших COVID-19 в тяжёлой форме.

В среднем дисфункция мозга у них была на протяжении 12 дней. 82% больных в течение 10 дней находились в коматозном состоянии. У 50% пациентов в течение трёх дней наблюдалась дезориентация.

"Эти показатели в два раза выше, чем среди "нековидных" больных отделения интенсивной терапии", — сообщила исследователь из Вандербильтского университета Бренда Пан.

88% участников исследования были подключены к аппаратам ИВЛ. Стоит отметить, что у пациентов, которые поддерживали со своими близкими связь хотя бы через соцсети, риск развития симптомов дисфункции мозга был на 30% ниже.