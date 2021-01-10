Президент Турции Тайип Эрдоган отказался от WhatsApp после изменения политики конфиденциальности мессенджера.
Ранее разработчики мессенджера обязали пользователей передавать информацию Facebook, поскольку компания владеет контрольным пакетом акций WhatsApp.
Теперь Эрдоган и госслужащие используют приложение BiP, которое принадлежит Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.