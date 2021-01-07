Россияне и одиночество: цифры и факты

Новые данные по одиночеству россиян пришли из НИУ ВШЭ. В документе, доступном на сайте образовательного учреждения, приведены итоги опроса 10 тысяч жителей страны.

Итак, ключевая цифра: признались, что испытывают одиночество, 43,1% жителей страны. Однако паниковать не стоит: по большей части россияне от одиночества страдают редко. Лишь 12,2% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто или вообще всегда.

"Среда обитания" одиночек не сильно изменилась: их по-прежнему больше в городах, чем в сельских населённых пунктах. Но есть интересный аспект: именно жители деревень и сёл чаще всего испытывают одиночество наиболее "мощного" характера. 38% женщин из деревень и сёл отметили, что одиночество — привычное для них состояние.

Разбивка по возрастным группам сюрпризов не преподнесла: больше всего одиноких (70%) — в группе "от 85 и старше". Однако найдена корреляция: после 60 лет ощущение одиночества начинает быстро прогрессировать.