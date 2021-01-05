Диетолог объяснила, как перейти на правильное питание после Нового года

В период новогодних праздников многие россияне придерживаются не совсем правильного питания, что приводит к набору лишних килограммов. О том, как после праздничного застолья, вернутся к нормальному питанию, в интервью "Звезде" рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

В первую очередь нельзя сразу садиться на диету — восстанавливать режим приёма пищи следует начать с регулярного завтрака.

"Стоит выработать систему пищевого поведения: если вы завтракаете через час после пробуждения, это уже хороший шаг к восстановлению режима питания. Если же у вас нет аппетита, то стоит попробовать понять, какое минимальное количество еды мы можете употребить после пробуждения. Именно от грамотного завтрака зависит правильное пищеварение" — пояснила специалист.

Кроме того, Нурия Дианова рекомендует составить график приёма пищи и строго его придерживаться, это позволит организму быстрее восстановиться. Необходимо сократить объем пищи за ужином.