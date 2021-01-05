К 2040 году четверть крупнейших городов мира окажется под водой

Учёные из Геологического и горного института Испании предупредили ещё об одной опасности, угрожающей человечеству. Они провели исследование, которое показало, что к 2040 году почти четверть крупных городов мира, в которых проживают 19% населения земного шара, могут оказаться под водой.

Всё дело в проседании почв.

Геологи проанализировали проседание грунта в 34 странах мира и выяснили, что ландшафт изменится почти на 12 млн м².

Стоит отметить, что только площадь США и Китая составляет 9,8 и 9,5 млн м², соответственно.

Под угрозой находятся 22% самых крупных городов Земли и более 1,2 млрд проживающих там человек.

Из-за проседания почв разрушаются здания и дороги, всё больше подвергаясь наводнениям.

Ранее "Правда. Ру" писала, что к концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр.