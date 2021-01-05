Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Растительное масло снижает риск развития диабета второго типа
Саудовская Аравия и Катар договорились открыть границы
Пушков ответил на заявление посла Великобритании в США
Самойлова призналась, что тоже обманывала Джигана
"Мисс Вирджиния-1958" "воскресла" после смерти от COVID-19
Украина пообещала стать "новым Афганистаном" для России
Бывшая "девушка Бонда" Таня Робертс "ожила после смерти"
В Москве пройдёт прощание с актёром Владимиром Кореневым
Аналитики назвали главные мировые риски 2021 года

В Японии объяснили причину развития шизофрении

Наука

К развитию этого психического заболевания приводят мутации в белке клеточного транспорта холестерина. К такому выводу пришли японские учёные из Института комплексных исследований клеток и материалов (iCeMS) при Киотском университете.

В Японии объяснили причину развития шизофрении

Результаты исследования опубликованы в Journal of Biological Chemistry.

Специалисты провели эксперимент на лабораторных мышах, который показал, что в случае нарушениия белка АВСА13, их поведение становится характерным для шизофрении.

Этот белок помогает транспортировать холестерин от клеточной мембраны в везикулы. В случае его отсутствия развивается шизофрения. Так, у грызунов с "выключенным" белком начинает меняться поведение.

Учёные считают, что исследование АВСА13 позволит в будущем создать новые средства для лечения шизофрении, депрессии и других психических расстройств.

 

 

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
В Генпрокуратуре рассказали о борьбе с ростом цен на продукты
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Врач перечислил, что чаще всего травмируют в новогодние праздники
Растительное масло снижает риск развития диабета второго типа
В Японии объяснили причину развития шизофрении
Саудовская Аравия и Катар договорились открыть границы
Пушков ответил на заявление посла Великобритании в США
Эксперт рассказала, какие профессии исчезнут из-за роботизации
Самойлова призналась, что тоже обманывала Джигана
"Мисс Вирджиния-1958" "воскресла" после смерти от COVID-19
Популярное
Российский шоу-бизнес
Фото постаревшего Славы Зайцева поразило поклонников

Поклонники не ожидали увидеть знаменитого кутюрье в таком облике.

Фото постаревшего Славы Зайцева поразило поклонников
Власти Петербурга сняли запрет на работу кафе и ресторанов
Новости Санкт-Петербурга
Власти Петербурга сняли запрет на работу кафе и ресторанов
Северная Америка
В США назвали вероятную причину возникновения пандемии COVID-19
Наука и техника
Обнаружено отличие между мужским и женским мозгом
Олег Артюков "Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021 Олег Артюков Игорь Буккер Пандемией наградили человечество неандертальцы Игорь Буккер Василий Амирджанов ОМОН стал аргументом в информационной войне Василий Амирджанов
Комментарии
Как в России перерабатывают мусор
Голикова: в правительстве были "ковид-диссиденты"
В Грузии заявили об "обиде" на Россию
Социолог: нужно бороться не со сквернословием девочек, а со сквернословием в принципе
Выборы-2021: сохранит ли "Единая Россия" большинство в Госдуме
Выборы-2021: сохранит ли "Единая Россия" большинство в Госдуме
Выборы-2021: сохранит ли "Единая Россия" большинство в Госдуме
Выборы-2021: сохранит ли "Единая Россия" большинство в Госдуме
Выборы-2021: сохранит ли "Единая Россия" большинство в Госдуме
Зеленский удивил Крым своим новогодним обращением
Сотрудница полиции из Нижнего Тагила потеряла табельное оружие
Социолог: нужно бороться не со сквернословием девочек, а со сквернословием в принципе
Натан Эйсмонт: если мы хотим достичь Марса и вернуться, то начинать нужно с Луны
Социолог Анна Очкина: русские мужчины более мужественны
ОМОН стал аргументом в информационной войне
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
США — страна третьего мира
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
ОМОН стал аргументом в информационной войне
Госдума-2021: чем выборы в этом году будут отличаться от предыдущих
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников