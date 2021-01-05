В Японии объяснили причину развития шизофрении

К развитию этого психического заболевания приводят мутации в белке клеточного транспорта холестерина. К такому выводу пришли японские учёные из Института комплексных исследований клеток и материалов (iCeMS) при Киотском университете.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Biological Chemistry.

Специалисты провели эксперимент на лабораторных мышах, который показал, что в случае нарушениия белка АВСА13, их поведение становится характерным для шизофрении.

Этот белок помогает транспортировать холестерин от клеточной мембраны в везикулы. В случае его отсутствия развивается шизофрения. Так, у грызунов с "выключенным" белком начинает меняться поведение.

Учёные считают, что исследование АВСА13 позволит в будущем создать новые средства для лечения шизофрении, депрессии и других психических расстройств.