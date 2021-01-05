Эксперт рассказала, какие профессии исчезнут из-за роботизации

Автоматизация и роботизация затрагивают всё больше сфер, где человеческий труд с большей скоростью и эффективностью заменяют технологии и искусственный интеллект.

В первую очередь это отразится на офис-менеджерах и администраторах, занятых в банковской, страховой и туристической сферах, считает директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

Хотя практически всем следует готовиться к цифровизации, этот процесс небыстрый, и больше внимания следует уделить тому, какой набор профессиональных компетенций сегодня предъявляется к сотрудникам той или иной сферы, отметила Ирина Волошина. Например, работа продавца-кассира, охранника или контролёра предполагает довольно рутинный набор функций, однако эти профессии остаются в числе самых востребованных на рынке труда и в ближайшее десятилетие вряд ли исчезнут.

"Эти процессы требуют времени. Но есть много профессий, к носителям которых сегодня предъявляется совсем другой набор требований по сравнению с тем, что было вчера. И такие изменения наиболее ощутимы", — приводит слова Волошиной РИА Новости.

Вместе с тем, подчеркнула эксперт, автоматизация и роботизация не только становятся причиной исчезновения "устаревших" профессий, но и создают новые специальности.