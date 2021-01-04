У якутских коров обнаружили гены холодоустойчивости

Российские биологи совместно с британскими коллегами провели исследование разновидностей северных пород коров и лошадей и обнаружили у них ген устойчивости к холодам. В перспективе учёные намерены использовать его для выведения пород крупного рогатого скота в суровых условиях Сибири.

Для исследования были отобраны коровы якутской аборигенной породы, а также коровы герифордской породы, которых сейчас разводят в Алтайском крае. Якутские коровы продемонстрировали лучшие показатели холодоустойчивости — они легко переносят морозы до минус 50-60 градусов.