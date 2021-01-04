На территории Керчи археологи обнаружили захоронение с древней монетой. Находка относится к эпохе эллинизма.
По словам руководителя экспедиции Сергея Соловьёва, по легенде, эту монету клали в рот умершего, чтобы тот заплатил ею Харону за переход в загробный мир, сообщает ТАСС.
Захоронения были обнаружены на юго-западном некрополе города Парфений, который входил в состав Боспорского царства.
Специалисты предполагают, что если очистить монету, то можно будет определить точную дату погребения. Учёные сообщили, что она была отчеканена в III-II вв. до нашей эры.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму нашли пустой греческий саркофаг.
Археологи датируют находку первой половиной VI века до нашей эры.
Ранее многие учёные и медики высказывались, что пандемия коронавируса — это лишь "разминка" перед настоящей угрозой.