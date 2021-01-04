В Крыму обнаружили древнее захоронение с "пропуском" в загробный мир

На территории Керчи археологи обнаружили захоронение с древней монетой. Находка относится к эпохе эллинизма.

По словам руководителя экспедиции Сергея Соловьёва, по легенде, эту монету клали в рот умершего, чтобы тот заплатил ею Харону за переход в загробный мир, сообщает ТАСС.

Захоронения были обнаружены на юго-западном некрополе города Парфений, который входил в состав Боспорского царства.

Специалисты предполагают, что если очистить монету, то можно будет определить точную дату погребения. Учёные сообщили, что она была отчеканена в III-II вв. до нашей эры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму нашли пустой греческий саркофаг.﻿

Археологи датируют находку первой половиной VI века до нашей эры.﻿