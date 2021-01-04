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Обнаружено отличие между мужским и женским мозгом

Наука

Учёные провели исследование, в результате которого им удалось выявить различие в головном мозге мужчины и женщины.

Обнаружено отличие между мужским и женским мозгом

Главное отличие скрыто в одной из структур человеческого мозга, которая регулирует репродуктивную физиологию и поведение.

Теперь учёные намерены выяснить, в чём заключаются половые различия в мышлении, а не только репродуктивной физиологии, сообщает "Популярная механика".

В связи с этим предметом многих исследований, направленных на изучение половых и расовых различий, было мозолистое тело. Мозолистое тело — это пучок нервных волокон, который объединяет левое и правое полушарие мозга.

В результате выяснилось, что у женщин мозолистое тело в среднем пропорционально больше у мужчин.

Ранее специалисты Массачусетского технологического института выяснили, как мозг приматов обучился чтению. ﻿﻿

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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