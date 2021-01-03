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В Японии хотят создать космический спутник из дерева

Наука » Технологии

В Японии начал работать стартап, который производит космические спутники из дерева. Авторы проекта озаботились проблемой космического мусора, которая стала более актуальной в последние годы.

Примечательно, что стартап уже посадил деревья, из которых впоследствии будут созданы спутники.

"Дерево не блокирует электромагнитные волны или магнитное поле Земли. Это даёт возможность размещать такие устройства, как антенны и механизмы ориентации, внутри деревянного спутника, что позволяет создавать более простые конструкции. Кроме того, когда деревянный спутник сходит с орбиты и падает обратно на Землю, он полностью сгорает, не выбрасывая вредные вещества в атмосферу или не осыпая землю обломками", — сообщили представители компании Sumitomo Forestry.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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