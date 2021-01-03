В Японии хотят создать космический спутник из дерева

В Японии начал работать стартап, который производит космические спутники из дерева. Авторы проекта озаботились проблемой космического мусора, которая стала более актуальной в последние годы.

Примечательно, что стартап уже посадил деревья, из которых впоследствии будут созданы спутники.