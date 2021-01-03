Чем опасна беспроводная зарядка для телефона

С момента выхода на рынок беспроводных зарядок у пользователей появилось большое количество мифов, связанных с этим устройством.

Якобы такие зарядки вредят здоровью. Эту суждения опровергла аналитик-исследователь цифровых продуктов "Роскачества" Эльвина Насибулина. Однако одно негативное последствие всё-таки имеет место быть — сильный нагрев батареи телефона.