С момента выхода на рынок беспроводных зарядок у пользователей появилось большое количество мифов, связанных с этим устройством.
Якобы такие зарядки вредят здоровью. Эту суждения опровергла аналитик-исследователь цифровых продуктов "Роскачества" Эльвина Насибулина. Однако одно негативное последствие всё-таки имеет место быть — сильный нагрев батареи телефона.
"Некоторые основания под собой имеет только последнее: аккумулятор действительно сильно греется от такого способа зарядки, и потеря общей емкости аккумулятора при одном беспроводном заряде из-за повышенного нагрева почти вдвое выше, чем при классической проводной зарядке", — объяснила эксперт.
Более двухсот граждан Израиля "подцепили" болезнь через несколько дней после получения вакцины Pfizer/BioNTech.