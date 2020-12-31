Биологи раскрыли загадку формы фекалий вомбатов

Вомбат — это сумчатое животное, которое обитает на острове Тасмания, недалеко от Австралии. Внешне он напоминает не то маленького медвежонка, не то крупного хомяка. Основной источник питания необычного зверька — местная растительность.

Особенность этого животного в том, что его фекалии имеют кубическую форму.

Биологи из Технологического института Джорджии решили выяснить, с чем это связано, сообщает портал phys. org.

Оказалось, что превращение фекалий в кубики происходит под действием мускулатуры на последнем этапе перемещения каловых масс по кишечнику.

Учёные объясняют эту особенность тем, что фекалии зверьков в их сообществе играют примерно ту же роль, что и собачьи метки.

У вомбатов не очень хорошее зрение, поэтому они получают новую информацию по запаху. Животные опорожняют кишечник на возвышенностях — корнях деревьев или упавших ветках, а на них лучше удерживается кубик, чем шарик.

Авторы исследования считают, что полученные результаты можно будет использовать в будущем для понимания того, как именно происходит процесс перемещения проглоченной пищи по пищеварительному тракту животных.