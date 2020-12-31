Физики предполагают, что мы живём в Мультивселенной

Параллельные вселенные уже давно стали штаммом научной фантастики, но учёные всё ещё допускают, что они существуют.

Американский физик японского происхождения Митио Каку допускает вероятность существования Мультивселенной, сообщает Planet Today.

Дело в том, что по закону квантовой механики возможно существование одной и той же частицы в двух местах, поэтому Мультивселенная в данном случае выглядит вполне логично. Кроме того, с каждым годом растёт число учёных, которые не верят в то, что Вселенная единственная.

"Вероятность того, что Вселенная может быть лишь одной из многих, серьёзно рассматривается в рамках актуальной теоретической физики. Если мы действительно живём внутри Мультивселенной, то это объясняет многие парадоксы, с которыми приходится иметь дело современной науке", — заявил в интервью каналу Russia Today Митио Каку.

Также он отметил, что в других вселенных версии Земли или Солнечной системы могут отличаться от нашей, так как абсолютно одинаковых вселенных быть не может.

Однако учёным ещё предстоит доказать существование Мультивселенной.