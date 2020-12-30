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Эстонский программист назвал ИИ главной угрозой для человечества

Наука » Технологии

Сооснователь Skype и программист Яан Таллинн назвал три главных угрозы для человечества.

Он считает, что в XXI веке сознательной жизни людей на планете угрожают искусственный интеллект, синтетическая биология и "неизвестные неизвестности".

Однако самая большая угроза скрыта именно с искусственном интеллекте.

Это связано с тем, что человечество пока не может предсказать, какой именно вектор развития ИИ будет реализован в ближайшие сто лет.

Опасения связаны с тем, что в настоящее время многие специалисты работают над созданием искусственного интеллекта, который способен генерировать другие нейросети.

Ранее доцент философского факультета МГУ имени Михаила Ломоносова, политолог Борис Межуев рассказал, какие угрозы человечеству может нести искусственный интеллект.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Владимир Губарев
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