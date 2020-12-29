Генетик обнаружил у снежного человека ДНК белого медведя

Генетик Брайан Сайкс из Оксфордского университета изучил биологические образцы йети и обнаружил сходства между его ДНК и генетическим материалом белого медведя, вымершего 40 тыс. лет назад.

Учёный предполагает, что существо, которое приняли за йети, представляет собой гибрид белого и бурого медведей, сообщает Daily Star.

Объяснение феномена снежного человека выглядит довольно правдоподобным. Однако стоит отметить, что йети часто встречается не только в Гималаях, но и в других регионах планеты.

Брайан Сайкс планирует исследовать и другие образцы йети, чтобы раскрыть происхождение этих полумифических существ. Генетик считает, что снежный человек — это представитель редких видов животных, которые исчезли с лица Земли.

Ранее американские генетики из Университета Буффало заявили, что йети — гибрид человека и неизвестного существа.