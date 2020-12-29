В Израиле обнаружили камень для шлифовки возрастом 350 тыс. лет

В израильской пещере Табун в 60-е гг. XX века обнаружили древний камень. Только недавно благодаря развитию высоких технологий учёные смогли тщательно его изучить.

Они провели эксперименты и выяснили, что этот предмет использовали люди, жившие около 350 тыс. лет назад. С его помощью они обрабатывали мягкие материалы.

Ученые считали, что такие камни использовались около 200 тысяч лет назад. Специалисты пока не могут точно сказать, для обработки каких материалов использовался этот предмет.

Но найденные на камне следы указывают на то, что с его помощью обрабатывали шкуры животных.

Несмотря на простоту предмета, данная находка имеет мировое значение.

Ранее "Правда. Ру" писала, что археологи обнаружили в Израиле упомянутую в Библии винодельню.