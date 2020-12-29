С1 января WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах

С 1 января 2021 года владельцы некоторых смартфонов не смогут воспользоваться популярным мессенджером WhatsApp.

Это касается устройств, работающих на ОС iOS, таких как iPhone 4 и всех iPhone на iOS 8. Как сообщает The Mirror, для решения проблемы нужно обновить программное обеспечение до iOS 9.

В данную категорию попали смартфоны на Android. Их операционную систему следует обновить до Android 4.0.3.

Кроме того, специалисты рекомендуют создать резервную копию сообщений в WhatsApp, даже в случае, если пользователь не сможет обновить систему до более новой версии. Тогда копию можно будет экспортировать на другое устройство, чтобы не потерять важную информацию.

В 2020 году WhatsApp уже неоднократно обновлял функционал. К примеру, было введено ограничение на часто пересылаемые сообщения и его поиск по дате.