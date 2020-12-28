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Геологи раскрыли загадку "живых" камней в Румынии

Наука

В Румынии, недалеко от города Костешь, учёные обнаружили удивительные геологические аномалии — выпуклые валуны, которые благодаря особенностям своей формы выглядят как "живые" камни. Необычные камни образовались в результате сейсмической активности, которая была 6 млн лет назад.

Геологи раскрыли загадку "живых" камней в Румынии

Эти "живые" камни — трованты. По своему химическому составу трованты совпадают с составом окружения. Геологи рассчитывают в процессе исследования валунов найти ответы на вопросы, связанные с эволюцией.

Они утверждают, что 6 млн лет назад от поверхности земли исходили ударные волны, которые концентрировали естественный цемент и уплотняли геологические отложения. В результате этих процессов сформировались сферические образования, которые выглядят как живые.

Жители города Костешть рассказывают различные легенды, связанные с этими странными валунами. Так, по одной из них, валуны способны самостоятельно передвигаться. Кроме того, они обладают различными магическими способностями.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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