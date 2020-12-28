Голубой цвет елям придают нанотрубки воска

Учёным из Института физики Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН удалось раскрыть секрет необычного оттенка голубых елей. По словам специалистов, голубой цвет обеспечивается благодаря воску, защищающему их от ультрафиолетового излучения, сообщает портал EVO-RUS.COM.

В ходе исследования специалисты отделили восковое покрытие от еловых веток и увидели, что под ним ели имеют зелёный цвет.

"Восковой покров елей состоит из нанотрубок, увеличивающих эффективность фотосинтеза", — пояснил учёные.

Длина нанотрубок составляет около 150 нанометров, а их диаметр — 1-4 микрона. Благодаря им растения способны выживать даже при недостаточном количество солнечного света.

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