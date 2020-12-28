Опрос: 2020 год изменил жизнь почти половины пользователей Рунета

47% пользователей Рунета сообщили, что 2020 год полностью изменил их жизнь. Таковы данные онлайн-опроса, который провели социальная сеть "Одноклассники" и специалисты исследовательского центра ResearchMe.

Для 33% опрошенных уходящий 2020 год был удачным, 41% пользователей назвали год неудачным.

Что касается изменений, которые произошли в этом году, то 31% пользователей признались, что стали бережнее относиться к своим друзьям и близким. 17% опрошенных сообщили, что стали чаще общаться с родителями.

35% участников опроса рассказали, что в этом году редко общались с друзьями.

22% респондентов рассказали, что в 2020 года начали больше готовить. 21% пользователей признались, что набрали лишние килограммы, а 10% — наоборот, похудели. Среди опрошенных есть те, что стал больше читать — 18%, 16% нашли для себя новое хобби, а 12% завели домашнего питомца.

Для 48% пользователей период пандемии коронавируса оказался самым сложным. 25% назвали сложным период 1991–1992 годов, 10% — экономический кризис 1998 года, 9% — валютный кризис в России 2014-2015 годов, а 8% кризис 2008–2009 годов — 8% опрошенных.

По мнению 40% респондентов, 2020 год был бы для них счастливее, если бы у них было больше денег, 33% считают, что для полного счастья им не хватает новой квартиры, машины или каких-либо других материальных благ.

34% респондентов сообщили, что хотели бы больше времени уделять своей семье, 30% хотели бы больше путешествовать, 23% мечтают об отмене введённых из-за COVID-19 ограничений. 6% пользователей Рунета заявили, что абсолютно счастливы.