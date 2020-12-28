"Умная" новогодняя ёлка может стать предметом хакерских атак

Оказывается, предметом хакерской атаки может быть даже новогодняя ёлка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на экспертов в области высоких технологий.

"Умные" технологии активно проникают в различные сферы жизни человека. Сегодня становятся популярными "умные" ёлочные гирлянды.

Люди, которые думают, что новогодняя елка не может стать предметом хакерской атаки, просто отстали от технологического прогресса — пишет "Российская газета", ссылаясь на экспертов в сфере высоких технологий. Специалисты рассказали о рисках, связанных с "умными" ёлочными украшениями класса IoT-устройств.

Особенность этих игрушек в том, что они могут обмениваться данными с другими устройствами, то есть могут быть подвержены хакерским атакам.

"Пару лет назад проводились серьёзные исследования безопасности умных новогодних игрушек. В частности, изучались популярные гирлянды от итальянского бренда Twinkly. Специалисты по кибербезопасности выявили десятки тысяч таких девайсов, доступных для дистанционного сканирования через сервис Shodan. Умные гирлянды, как и большая часть подобных устройств, не защищены по умолчанию, что в значительной степени облегчает их взлом", — рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов организации Роскачество Эльвина Насибулина.

Взлом гирлянды не опасен, хакеры всего лишь смогут переключать светодиоды. Однако если злоумышленники смогут воспользоваться гирляндой для того, чтобы взломать сеть, то это грозить серьёзными последствиями.

Для того, чтобы снизить риск возникновения такого рода ситуаций, Насибулина рекомендует отключать гирлянду от электросети, если вы уходите из дома.