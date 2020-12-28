В Хабаровском крае обнаружили древний наскальный рисунок лося

Учёные Хабаровского края в ходе исследования обнаружили необычный наскальный рисунок. По оценкам специалистов, возраст петроглифа составляет 10 тыс. лет.

Наши древние предки часто изображали животных и сцены из повседневной жизни.

Учёные использовали фотограмметрию и анализ пространственных данных, чтобы собрать общую информацию об изображениях. В процессе сбора данных им удалось выявить новый аналог. На нём был изображён лось.

У животного отчётливо прорисованы рёбра и внутренние органы. Анализ показал, что древний рисунок точно соответствует традициям, распространённым в древности в данном регионе.

Он расположен вертикально на скале. Древний художник при нанесении использовал метод пикетажа. Изображение довольно динамичное, лось как будто вытянулся в струну, автору удалось передать напряжение животного.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индонезии нашли наскальные рисунки, сделанные 44 тыс. лет назад.