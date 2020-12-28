Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз

Космонавты на Международной космической станции смогут отпраздновать наступление Нового года 16 раз.

МКС 16 раз пересечёт барьер между 31 декабря и 1 января. Об этом в Twitter написал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.