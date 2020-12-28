Космонавты на Международной космической станции смогут отпраздновать наступление Нового года 16 раз.
МКС 16 раз пересечёт барьер между 31 декабря и 1 января. Об этом в Twitter написал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
"На каждом из 16 витков за сутки мы будем пересекать часовой пояс, в котором наступает 1 января, значит, мы сможем отмечать Новый год целых 16 раз", — отметил космонавт.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.