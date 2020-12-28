Нейросеть займётся подсчётом слонов в заповеднике ЮАР

Европейские учёные разработали нейросеть, с помощью которой можно будет выяснить численность слонов, живущих на территории южноафриканского заповедника "Эддо-Элефант".

Сначала биологи планировали выполнить эту работу самостоятельно, но затем решили доверить это нейросети.

Математическая модель обладает полной информацией о цвете, примерном весе и размере слонов, поэтому легко справилась с задачей.

Оказалось, что в заповеднике "Эддо-Элефант" обитает около 600 слонов.

Нейросеть не только пересчитала слонов, но, по словам специалистов, смогла рассчитать основные маршруты их перемещения по территории заповедника.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи в ходе раскопок в угольном карьере рядом с городом Шенингеном (Германия) обнаружили целый скелет древнего слона возрастом около 300 тысяч лет.