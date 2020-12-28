Китай и США сошлись в поединке за звание главного загрязнителя экологии

Большинство стран во всем мире делают все возможное, чтобы снизить выброс в атмосферу вредных газов, в частности СО2, который является основным фактором начавшегося глобального потепления.

На сегодняшний день главным "загрязнителем атмосферы" остаётся Китай. Ему "на пятки наступают" США. Об этом сообщает издание Focus:

11,54 млрд тонн углекислого газа выбрил CO2 в 2019 году.

На втором месте со значительным отрывом — 5,11 млн — Соединенные Штаты Америки.

Однако по отношению к численности населения, по данным портала, США значительно опережают "конкурента" — на 47,1%.

Следом за лидерами идут Индия, Россия и Япония.

Германия занимает шестое место по абсолютно выбросам CO2.

В целом в этих четырёх странах выбросы сократились на 35,2% по сравнению с 1970-м годом. В то время как Китай и США "нарастили обороты":

КНР — на 1, 168%, Соединённые Штаты — на 8,9%.

Выброс СО2 уменьшился, но это ни о чём не говорит

В текущем кризисном 2020 году во всем мире было на 6,5% меньше выбросов CO2, чем годом ранее.

Даже в Китае произошло снижение на два процента.