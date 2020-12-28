Большинство стран во всем мире делают все возможное, чтобы снизить выброс в атмосферу вредных газов, в частности СО2, который является основным фактором начавшегося глобального потепления.
На сегодняшний день главным "загрязнителем атмосферы" остаётся Китай. Ему "на пятки наступают" США. Об этом сообщает издание Focus:
Однако по отношению к численности населения, по данным портала, США значительно опережают "конкурента" — на 47,1%.
В целом в этих четырёх странах выбросы сократились на 35,2% по сравнению с 1970-м годом. В то время как Китай и США "нарастили обороты":
В текущем кризисном 2020 году во всем мире было на 6,5% меньше выбросов CO2, чем годом ранее.
Даже в Китае произошло снижение на два процента.
"Но это не показатель того, что проблему осознали и пытаются исправить положение, — говорит издатель Focus Рафаэль Лулай. — Основной причиной стали вводившиеся коронавирусные локдауны, которые продолжались несколько месяцев и сильно ограничивали экономическую, а также общественную жизнь".
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.