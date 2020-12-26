Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал главную задачу России в космосе.
"Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной", — написал чиновник в Twitter.
Ранее один из его подписчиков привёл в пример американскую компанию SpaceX, у которой есть "чёткая цель" — попасть на Марс.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.