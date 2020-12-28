Чем порадует погода на новогодних праздниках

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" в понедельник, 28 декабря, в 14:00 знакомит наших зрителей с погодой на Новый год и даёт предположительный прогноз на первые январские дни 2021 года в регионах России.

Роман Вильфанд рассказывает не только о погоде, но также о том, как метеорологическими службами делаются прогнозы.

Ожидают ли россиян погодные сюрпризы? Почему бывает трудно дать предсказания о характере погоды на более-менее длительный период?

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