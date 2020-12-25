Япония запустит в космос первый в мире деревянный спутник

Японские учёные из Университета Киото совместно со специалистами из компании Sumitomo Forestry разработали и запустили в космос первый в мире деревянный спутник, сообщает издание Nikkei Asia.

Сначала японцы посадили семена, из которых должны вырасти деревья.

Смысл создания деревянного сателлита в том, что корпус из дерева не блокирует электромагнитное излучение, благодаря чему на таком спутнике лучше размешать чувствительное оборудование.

Второй плюс — это экологическая безопасность. Когда аппарат отработает своё на орбите и будет падать на Землю, то полностью сгорит в плотных слоях атмосферы Земли. Но кроме дерева существуют и синтетические материалы, которые не оставляют следов после сгорания.

Запуск спутника запланирован на 2023 год. Если реализация проекта пройдёт успешно, то будет открыт путь к другим вариантам использования древесины в экстремальных условиях, что поможет снизить негативное антропогенное воздействие на природу.