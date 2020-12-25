"Одноклассники" запустят видеочат с Дедом Морозом

В канун Нового года "Одноклассники" предоставят своим пользователям возможность познакомиться с Дедом Морозом в видеочате.

Увидеть главного новогоднего персонажа можно будет в воскресенье 27 декабря с 19:00 до 21:00. Случайным образом он будет появляться среди других пользователей ОК в новом сервисе "Окно", который работает внутри соцсети на базе единой платформы видеозвонков Mail. ru Group.

Для того чтобы познакомиться с Дедом Морозом, нужно перейти по праздничному баннеру в приложении или выбрать тему "Новый год" в параметрах собеседников. Пользователи, которые также выбрали этот параметр, будут встречаться как с Дедом Морозом, так и друг с другом.

Новая опция позволит не только улучшить праздничное настроение, но и получить наставления от зимнего волшебника, а также пообщаться с другими пользователями и поделиться своими планами на следующий год.

Благодаря специальному параметру в новогоднюю ночь можно будет поздравить с праздником и поделиться своими эмоциями с самыми разными людьми со всей страны. Таким образом, в "ОК" можно будет найти новых друзей, а с помощью кнопки "Дружить" — продолжить общение с ними уже в новом году.