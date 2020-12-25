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Washington Post: российские хакеры "вскрыли" Microsoft

Наука » Технологии

Российские правительственные хакеры скомпрометировали облачных клиентов Microsoft и украли электронную почту по крайней мере одной частной компании.

Washington Post: российские хакеры "вскрыли" Microsoft

Так начинается статья в Washington Post. В качестве подтверждения информации о "продолжающейся кампании кибершпионажа Москвы" издание ссылается на "источники, посвященные в ситуацию".

По версии автора материала, российские хакеры "нацелены на многочисленные американские агентства и корпоративные компьютерные сети". Пока им "повезло" с серверами Microsoft.

По словам источника издания, "вторжение, по-видимому, произошло через корпоративного партнера Microsoft, который занимается облачными сервисами доступа". У кого именно и что "украли" — пока установить не удалось. Известно только об "утечке" электронных писем.

Джефф Джонс, старший директор Microsoft по коммуникациям, комментируя эту информацию, заявил:

"Наше расследование недавних атак выявило инциденты, связанные со злоупотреблением учетными данными для получения доступа, которые могут иметь несколько форм. Мы до сих пор не выявили никаких уязвимостей или компрометации продукта Microsoft или облачных сервисов."

Его слова подтвердил и Брэд Смит, президент Microsoft Брэд, заявивший:

"Я думаю, что мы можем дать вам общий однозначный ответ: Нет, мы не знаем ни о каких клиентах, атакованных через облачные сервисы Microsoft или любые другие наши сервисы, если уж на то пошло, ни российскими, ни какими-либо другими хакерами".

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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