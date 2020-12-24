Диетолог раскрыл быстрый и безопасный способ похудения к Новому году

Врач-диетолог Алексей Ковальков дал советы россиянам, как можно за короткий срок и без угрозы для здоровья сбросить лишние килограммы к Новому году, сообщает "Вечерняя Москва".

В данном случае важен состав продуктов питания.

Так, если в продукте низкое содержание жиров, это ещё не значит, что он полезный.

"Человек никогда не жиреет от жиров, также как он не зеленеет от зелени", — пояснил специалист.

Ковальков не советует сидеть на диете, которая состоит только из обезжиренных продуктов, в противном случае после праздничного застолья можно оказаться в больнице.

"Сейчас кто-то не ест жиры, потом дорывается до праздничного стола, где много жирного. Вместо праздника он оказывается в реанимации с панкреатитом, камнями в желчном пузыре, много проблем вызывает", — поясняет Ковальков.

Для того чтобы похудеть к Новому году, диетолог советует придерживаться краткосрочной белково-жировой диеты без углеводов. Это позволит сбрасывать до 150 г в сутки. На таком рационе можно сидеть не больше месяца.