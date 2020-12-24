В Африке обнаружили новый вид поющих млекопитающих

Финские биологи отправились в экспедицию в Африку, чтобы открыть новый вид животных. И им удалось достигнуть своей цели.

В горах Таита, расположенных в Кении, они обнаружили представителей ранее неизвестной разновидности древесного дамана, сообщает ToDay News Uf.

По внешнему виду это животное напоминает крупную морскую свинку. Однако на самом деле эти млекопитающие — родственники слонов.

Зверьки ведут активный образ жизни в ночное время. Их среда обитания — кроны тропических деревьев.

Представители этого вида даманов издают необычные звуки: крики, частота которых превышает 100 децибел.

Они могут "петь" более 12 минут. Учёные считают, что с помощью разных звуков животные привлекают внимание самок.