На территории Китая упал 10-тонный метеорит

23 декабря на территории Китая упал крупный метеорит. Очевидцам этого события посчастливилось увидеть полёт яркого болида. Космический объект в течение полминуты испускал ослепительный свет.

Российский учёный Сергей Замоздра, изучавший падение Челябинского метеорита в феврале 2013 года, в интервью РИА Новости прокомментировал инцидент в КНР.

"Речь идет о поистине шикарном суперболиде. Вспышка длилась около 29 секунд — это значит, что метеорит вошел в земную атмосферу почти по касательной, под углом менее 10 градусов", — сказал Сергей Замоздра, кандидат физико-математических наук и доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ.

По данным специалистов, масса метеорита, упавшего в Китае, могла составлять около 10 тонн.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Красноярске жители сняли на видео падение метеорита.