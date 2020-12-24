Генетики раскрыли секрет морозоустойчивости коров

Новосибирские генетики совместно с коллегами Королевского ветеринарного колледжа (Великобритания) решили выяснить, почему коровы обладают повышенной устойчивостью к морозам и не замерзают зимой.

Учёных уже давно интересовала морозоустойчивость крупного рогатого скота.

Новое исследование помогло им раскрыть этот секрет.

Оказывается, животные, которые относятся к крупному рогатому скоту, имеют два гена, связанные с поддержанием температуры тела на морозе.

"Белок, кодируемый одним из этих генов, передаёт сигналы возбуждения между нервными клетками в центре терморегуляции в головном мозге", — пояснили учёные.

Для того чтобы выяснить это, специалисты прикрепили к уху коровы датчик температуры. Данные с устройства передавались на компьютер в лаборатории, а потом учёные занимались их анализом.