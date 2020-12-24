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Биологи создали систему захвата движения для крыс

Наука

Американские биологи из Гарвардского университета разработали оптическую систему захвата движения животных, в которой для нанесения меток для отслеживания положения тела используется пирсинг, сообщает nplus1.ru. Разработку уже протестировали на лабораторных крысах.

Биологи создали систему захвата движения для крыс

Как правило, учёные для того, чтобы изучить особенности поведения животных, следят за ними в определённых условиях. Для слежения используются различные методы. У них разная точность.

Специалисты Гарвардского университета придумали, как можно использовать захват движения крыс классическим оптическим методом, в котором камера регистрирует, как отражается свет от расположенных на теле маркеров.

Созданная оптическая система получила название CAPTURE. Учёные уже протестировали её на крысах и доказали её точность и эффективность.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что крысы оказывают сородичам взаимную помощь.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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