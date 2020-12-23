В Антарктиде обнаружены тюлени, которые под водой общаются ультразвуком

Тюлени Уэддела, обитающие в Антарктиде, способны издавать огромное количество различных звуков на частотах, которые недоступны человеческому уху. Эти животные ныряют на глубину 600 метров и могут находиться под водой до 80 минут.

Впервые крики тюленей на звуковых частотах удалось распознать в 1982 году. Всё это время считалось, что они общаются между собой только на доступном человеку уровне.

Но недавно биологи из Орегонского университета провели исследование, в результате которого выяснилось, что тюлени также могут общаться на ультразвуковых частотах, превышающих 20 кГц.

"Крики создают почти невероятный потусторонний звуковой ландшафт подо льдом", — отметил ведущий автор исследования Пол Чико.

Специалисты пока не могут объяснить, что означают эти сверхзвуковые "переговоры". Есть версия, что таким образом тюлени издают сигналы, чтобы отличить друг друга среди остальных животных. Кроме того, возможно, они используют ультразвук для эхолокации, которая позволяет им ориентироваться в темноте. Но учёным ещё предстоит это доказать.