Эксперт: "Смартфонам осталось жить два года"

Через пару лет люди перестанут постоянно пользоваться смартфонами, считает президент Qualcomm Кристиано Амон.

Причиной снижения популярности гаджетов станут очки дополненной реальности, сообщает ToDay News Ufa.

С их помощью пользователи смогут накладывать на окружающий мир данные и образы, общаться в социальных сетях и даже пользоваться облачными сервисами.

Технологии активно развиваются, а специалисты многих компаний уже представили прототипы и тестовые продукты.

Кроме того, современные сети смогут обеспечить оптимальную скорость связи.

Ранее "Правда. Ру" писала, что психологи провели исследование, в результате которого им удалось раскрыть влияние виртуальной реальности на человека и всё общество в целом.