Через пару лет люди перестанут постоянно пользоваться смартфонами, считает президент Qualcomm Кристиано Амон.
Причиной снижения популярности гаджетов станут очки дополненной реальности, сообщает ToDay News Ufa.
С их помощью пользователи смогут накладывать на окружающий мир данные и образы, общаться в социальных сетях и даже пользоваться облачными сервисами.
Технологии активно развиваются, а специалисты многих компаний уже представили прототипы и тестовые продукты.
Кроме того, современные сети смогут обеспечить оптимальную скорость связи.
Ранее "Правда. Ру" писала, что психологи провели исследование, в результате которого им удалось раскрыть влияние виртуальной реальности на человека и всё общество в целом.
США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат?